Dass die Staatsanwaltschaft Leoben fünf Personen in der "Causa Tannenhof" anklagt, ruft in diesen Tagen wieder die Geschehnisse rund um das Pflegeheim in St. Lorenzen in Erinnerung. Ende 2020 rückte sogar das Bundesheer aus, um einen Coronaausbruch in den Griff zu bekommen, letztlich starben laut Gutachten zumindest elf Personen direkt an einer Coronainfektion. Der Skandal in St. Lorenzen und die Pandemie brachten den Samariterbund Graz (ASB) in finanzielle Schieflage, die Pleite hatte im Bezirk auch Auswirkungen auf die weiteren ASB-Heime in St. Marein, St. Barbara und Pernegg. Inklusive St. Lorenzen waren im Frühjahr 2021 plötzlich 207 Betten vakant.