Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Bildnis in Mürzhofen ist kaum noch zu erkennen © Heike Dobrovolny

Man sieht ihn kaum noch, den riesigen Christophorus an der Außenwand der Mürzhofener Kirche. Und so wie seine Strahlkraft, verliert er auch seine Bekanntheit. Denn wer weiß schon, warum ein Riese an der Kirchenwand dargestellt ist? Beim Christophorus handelt es sich, so wie bei der Schutzmantelmadonna, um ein schutzkräftiges Bild. Nach mittelalterlicher Vorstellung schützte der Anblick des Christophorusbildes vor einem plötzlichen Tod. Doch er gilt auch als Schutzheiliger für Reisende. Noch heute zieren Christophorusplaketten mit der Aufschrift „Gute Fahrt“ zahlreiche Fahrzeuge. Auch die österreichische Flugrettung ist nach dem Heiligen Christophorus benannt.