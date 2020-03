Hinter der Glasfassade in der Mürzzuschlager Wienerstraße verbirgt sich eine frühbarocke Kirche.

Die Glasfassade vor der einstigen Franziskanerkirche © Dobrovolny Heike

Oft steckt hinter Fassaden mehr, als man auf den ersten Blick vermutet. Die Glasfassade in der Mürzer Fußgängerzone lässt nicht gleich erkennen, dass sich dahinter eine frühbarocke Kirche verbirgt. Der Glasvorbau ist gewählt worden, damit der Zubau an Sanitärräumen und Haustechnik den alten Bau nicht verletzt. Das Grazer Architekturbüro Konrad Frey plante den Umbau dieser baufälligen Kirche in einen dreigeschoßigen Veranstaltungsraum für die Landesausstellung 1991.