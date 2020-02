Facebook

Alexander Schein mit dem Bild der Künstlerin Marie Kartsch © Heike Dobrovolny

Alexander Schein hat bereits dem Mürztaler Künstler Hubert Pilch ein Denkmal mit einem Buch gesetzt. Mit einem Aufsatz in den aktuellen Blättern für Heimatkunde des Historischen Vereins für Steiermark widmet sich Schein nun der Kindberger Künstlerin Marie Kartsch (1847-1936). Der Volkskundler Schein bemerkte, dass der Name Marie Kartsch in Kindberg nicht mehr geläufig ist. Einzig eine Holztafel beim Antonius-Bründl im Möstlinggraben erinnert an das künstlerische Multitalent.