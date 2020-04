Facebook

Keiner da: So sieht es in vielen Schulen aus © APA/HANS PUNZ

Am Freitag dürfen sich die heimischen Schüler auch offiziell in die Osterferien verabschieden, die Corona-Krise hat den vergangenen drei Schulwochen allerdings einen Stempel aufgedrückt. Gelernt wurde seitdem vor allem in den eigenen vier Wänden, nur einige wenige Eltern nahmen das Betreuungsangebot der Schulen in Anspruch, weil sie etwa aus beruflichen Gründen nicht selbst auf ihren Nachwuchs schauen konnten. „Es waren aber nur so um die 20 in der ganzen Bildungsregion Obersteiermark-Ost“, sagt Claus Kastner, Leiter der Bildungsregion Obersteiermark-Ost mit ihren knapp 100 Schulen in den Bezirken Bruck-Mürzzuschlag und Leoben.