In der Gemeinderatssitzung am 24. September wird der Jugendreferent gewählt. FP-Mandatar Patrick Hollerer sieht Chancen.

Vizebürgermeister Reinhard Richter und Patrick Hollerer © Martina Pachernegg

Derzeit ist der Posten des Kapfenberger Jugendreferenten vakant. Grund ist der Rücktritt des bisherigen SP-Jugendreferenten im Juli. Bei der Gemeinderatsitzung am 24. September wird es daher zu einer Neubesetzung des Postens kommen. „Die SPÖ wird einen Wahlvorschlag machen, ich werde mich selbst aber auch der Wahl stellen“, erklärt Patrick Hollerer von der FPÖ Kapfenberg beim Pressegespräch. Er will vor allem Probleme von Kindern und Jugendlichen aufgreifen und mithilfe der Bunten Fabrik dort unterstützen, wo Hilfe gebraucht wird. „Das Expertenwissen der Bunten Fabrik muss genützt werden. Dort möchte ich ansetzten. Außerdem muss die Funktion überparteilich verstanden werden. Alles andere macht keinen Sinn“, so Hollerer, und Vizebürgermeister Reinhard Richter fügt hinzu: „Ein Jugendreferent sollte auch jung sein.“