Nachdem bekannt wurde, dass ein SPÖ-Gemeinderat rechtskräftig wegen Körperverletzung verurteilt worden ist, gingen in der Stadtpolitik und den Sozialen Medien die Wogen hoch. Bürgermeister Fritz Kratzer versucht zu beruhigen.

Stadtamtsdirektor Christian Theiss (l.) und Bürgermeister Fritz Kratzer beim Pressegespräch am Mittwoch © Pototschnig Franz

Die Fakten sind allseits bekannt: Seit 4. Juli ist ein Gemeinderat der SPÖ, der gleichzeitig auch Angestellter der Partei war, wegen Körperverletzung rechtskräftig verurteilt. Am 18. Juli, also zwei Wochen später, wurde die Stadt Kapfenberg mit einer Anfrage von Servus-TV konfrontiert. In den Tagen darauf berichteten zahlreiche Medien darüber, und die FPÖ Kapfenberg kritisierte heftig, dass Partei und Stadtgemeinde den Vorfall vertuscht hätten.