Egal ob ein Projekt gegen Einsamkeit in Kapfenberg oder ein Ehrenamtlicher vom Vinzimarkt in St. Barbara, der seine Kunden unentgeltlich chauffiert: Vielerorts im Mürztal findet soziale Unterstützung allen Herausforderungen zum Trotz weiterhin statt.

Auf diesen erfreulichen Umstand soll nun auch bei der ersten Sozialmesse eingegangen werden, die am 23. April im Kindberger Volkshaus stattfindet. Das Motto: „So sozial ist unser Mürztal“.

Sportbündel bis Hospizteam

Das beweisen auch die mehr als 20 Sozialeinrichtungen, die zwischen 14 und 18 Uhr sich und ihr Angebot präsentieren wollen. Dabei sind unter anderem die Volkshilfe, der Verein Lichtpunkt, der Vinzimarkt St. Barbara, das Hospizteam Mürztal, die Lebenshilfe Kindberg, die Caritas oder der Verein Sportbündel.

„Die Sozialmesse richtet sich an alle Menschen, die Interesse haben und sich über das breite Angebot im Bezirk informieren wollen. Ebenso soll es als Vernetzungstreffen zwischen den Einrichtungen dienen“, erklären die Verantwortlichen der Initiative „Miteinander in Kindberg“, die die Veranstaltung organisieren.

„Respektvollen Umgang miteinander"

Die Initiative selbst hat sich bereits 2005 gegründet und sieht sich als Schnittstelle zwischen der einheimischen Bevölkerung und Menschen, die aus dem Ausland ins Mürztal gekommen sind. Ganz nach der Devise „Gräben zuschütten statt aufmachen“ wurden seitdem Hilfsaktionen, Deutschkurse, Kochkurse, Begegnungstreffen, gemeinsames Garteln, Wertevermittlung sowie Lesungen und Podiumsdiskussionen organisiert. Die Mitglieder von „Miteinander in Kindberg“ kommen aus allen Teilen der Gesellschaft. „Es eint uns die Idee einer toleranten Gesellschaft und die Vorstellung von einem respektvollen Umgang miteinander", heißt es.

Dieser respektvolle Umgang wird übrigens auch um 18.30 Uhr nach der Messe Thema sein. Zur Frage „Ist Österreich noch ein Sozialstaat?“ findet eine Podiumsdiskussion statt. Am Podium vertreten sind Friedrich Plott (Caritas), Christine Withalm (Bündnis Soziale Steiermark) sowie Claudia Moharitsch (Armutsnetzwerk Steiermark).