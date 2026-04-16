Wenn auch Einsamkeit keine diagnostizierbare Erkrankung ist, entwickelt sie sich in Österreich allmählich doch zur Volkskrankheit. So stellte die Statistik Austria im zweiten Quartal 2025 in einer Erhebung fest, dass rund 28 Prozent der Befragten zwischen 18 und 74 Jahren sich in den letzten vier Wochen zumindest gelegentlich einsam gefühlt haben. Hochgerechnet sind das rund 1.832.000 Personen. Dabei kann das Alleinsein auch Auswirkungen auf die Gesundheit haben, sowohl für die psychische als auch körperliche.

Unter dem Titel „Gemeinsam statt einsam!“ fördert das Sozialministerium über den „Fonds Gesundes Österreich“ Projekte, „die dazu beitragen sollen, die soziale Teilhabe und Teilnahme älterer Menschen zu fördern und damit Einsamkeit im Alter vorzubeugen“, wie es heißt. Ein gefördertes Projekt daraus ist „Viva“, das für „Vernetzt, Integriert, Vital im Alter“ steht. Für drei Jahre soll es in den vier Gemeinden Eisenerz, Kapfenberg, Leoben und Trofaiach präventiv gegen die Vereinsamung und soziale Isolation wirken.

Beim Projekt sollen auch Angebote und Anlaufstellen miteinander vernetzt werden © KLZ / Tobias Graf

„Aufgrund der Einzelhaushalte, in denen junge Erwachsene wie Ältere leben, sind diese Gruppen schnell einmal alleine, und ohne soziales Netz können diese leicht in die Isolation driften, aus der sie nicht mehr leicht rauskommen“, sagt Monika Brottrager-Jury, Projektleiterin bei Styria Vitalis. Der Grazer Verein arbeitet dabei gemeinsam mit der Diözese Graz-Seckau und den jeweiligen Gemeinden zusammen. Das Projekt richtet sich an ältere und hochaltrige Menschen.

„Buddies“ werden ausgebildet

Am Dienstagvormittag erfolgte der Projektstart mit einem Nachbarschaftsfrühstück im Pfarrsaal Schirmitzbühel in Kapfenberg, am Mittwoch in Eisenerz. In den anderen zwei Gemeinden im Bezirk Leoben geht es ebenfalls in solch entspannter Atmosphäre in den nächsten Wochen los. Dabei treffen Projektbeteiligte auf die Zielgruppe und sammeln von diesen Wünsche und Vorschläge ein, wie die soziale Teilhabe der Gruppe gesteigert werden kann.

Der „Kick-off“ in den Gemeinden erfolgt bei einem Nachbarschaftsfrühstück © KLZ / Tobias Graf

In einer nächsten Phase sollen dann Netzwerke zwischen den Institutionen, Organisationen und Anlaufstellen entstehen, die bereits ein Angebot stellen, um die Zusammenarbeit zu stärken. „Wir wollen gemeinsam hinschauen, wo es noch Lücken gibt“, sagt Ines Jungwirth, ebenfalls von Styria Vitalis. Auch sollen demnächst ehrenamtliche „Buddies“ ausgebildet werden, die auch bereit sind, Hausbesuche bei Menschen durchzuführen, die nicht mehr so einfach nach draußen kommen können.