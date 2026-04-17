Seit 2010 stellt der soziale Verein „Lichtpunkt“ im Mürztal verschiedenste Beratungs- und Hilfsangebote im Finanzbereich zur Verfügung. Dazu gehören etwa monatliche Sprechtage bei der Stadtgemeinde Mürzzuschlag, bei denen man Menschen je von 10 bis 12 Uhr Unterstützung bei finanziellen und sozialen Fragestellungen bietet.

Ein solcher fand zuletzt am Montag statt. Dabei machten sich auch Landtagsabgeordneter Philipp Könighofer und Bürgermeister Karl Rudischer ein Bild von der Arbeit des Vereins. „Im Austausch mit den Mitarbeiterinnen wurde deutlich, wie wichtig wohnortnahe und niederschwellige Beratungsangebote gerade in herausfordernden Lebenssituationen sind“, schreibt „Lichtpunkt“ dazu. Das Angebot des Vereins wird vom Sozialressort des Landes Steiermark gefördert.