Seit dem Start im Jahr 2021 ist das Projekt „Essen auf Rädern“ in der Gemeinde Breitenau am Hochlantsch nicht mehr wegzudenken. Denn in der weitläufigen Gemeinde leben zahlreiche ältere Menschen, denen es nicht mehr möglich ist, sich ihr Essen selbst zu kochen. Aus diesem Grund wurde im Jahr 2021 auf Initiative von Sonja Ebner das „Essen auf Rädern“ eingeführt. Und so kam es auch, dass am Ostersonntag bereits das 12.000. Menü zugestellt wurde.

Ein besonderer Verdienst, der den vielen freiwilligen Helfern sowie dem Gasthaus Hofbauer und dem Breitenauerhof zu verdanken ist. Um die 12.000 Menüs für 58 Empfänger auszuliefern, haben die Zusteller dabei 21.500 Kilometer kostenlos mit den privaten Fahrzeugen zurückgelegt. Insgesamt waren sie 1.649 Tage bzw. über 2.400 Stunden ehrenamtlich im Einsatz.

Als Anerkennung für diesen wertvollen Dienst besuchten Manuel Benedikt (RHI Magnesita) und Andreas Gosch (Raiffeisenbank) das Team und überreichten Tankgutscheine im Wert von jeweils 100 Euro.