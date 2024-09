„Wir sperren nicht zu, wir bauen groß um“, sagt Clemes Ludwar energisch. Der Chef vom Brucker McDonald‘s hat viel vor. Nach einer zehnwöchigen Umbauphase soll das Restaurant an der Bruck Wiener Straße 54 in Bruck kaum wiederzuerkennen sein. „Wir machen einen totalen Innen- und Außenumbau. Am Montag in der Früh hat unser Großprojekt gestartet“, erklärt Ludwar.