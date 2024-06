Am Ende des Vorjahres wurde in der Brucker McDonald’s Filiale ein großer Wechsel vollzogen: Andreas Gamsjäger, der seine Karriere als Franchisenehmer 1991 mit der Eröffnung des Brucker Restaurants startete, übergab dieses mit 1. November an Clemens Ludwar.

Nach mehr als fünf Jahren als Schützling Gamsjägers ist der Kapfenberger seither als eigenständiger Unternehmer beim US-Großkonzern tätig. „Besser geht es immer, insgesamt bin ich aber sehr zufrieden“, zieht Ludwar positive Bilanz als Brucker McDonald’s Chef.

Clemens Ludwar ist seit November 2023 Geschäftsführer bei McDonald’s Bruck © KLZ / Moritz Prettenhofer

Umbau noch in diesem Jahr

Mit der Einführung von neuen Öffnungszeiten zu Beginn und dem Start eines Lieferservices für den Raum Bruck-Kapfenberg Ende Februar 2024, hat es seit dem Wechsel einige Neuerungen gegeben. Die nächste soll bald folgen: „Ich werde das Restaurant umbauen“, erzählt Ludwar, „ich will aber nichts machen, was den Kunden nicht gefällt.“

Deshalb hat er vergangene Woche über 19.000 Flyer mit QR-Code in der Region verschickt, mit denen die Kundschaft mit einer Umfrage in den Entscheidungsprozess eingebunden werden soll: „Man kann zwischen zwei möglichen Designs auswählen“, sagt Ludwar und hofft auf rege Beteiligung. Wenn alles nach Plan läuft, soll der Filialumbau noch in diesem Jahr umgesetzt werden.

Am Standort in der Wiener Straße 54 wird somit auch nach knapp 33 Jahren weiterhin festgehalten. „Wir wissen, dass wir hier noch nicht den modernsten Standort haben, aber im Team haben wir für uns definiert, dass es deshalb nicht unattraktiv sein muss. Es ist auch schön für mich zu sehen, welche emotionale Bindung viele Leute zum Restaurant haben“, meint Ludwar.

Derzeit befragt man die Kundschaft im Rahmen einer Umfrage zum Umbau © KLZ / Moritz Prettenhofer

Teuerungen im Fast-Food-Bereich

Auf die Probe gestellt wird diese möglicherweise durch die anhaltende Teuerung, die auch vor dem Fast-Food-Bereich nicht haltmacht. Seit 2021 ist das Angebot in Schnellrestaurants um fast ein Drittel teurer geworden. „Wir sind von Preissteigerungen betroffen und man merkt, dass die Gäste bei diesem Thema sensibel sind“, sagt Ludwar.

Grundsätzlich sei aber jeder Franchisenehmer bei McDonald’s selbst für die Preise verantwortlich: „Von McDonald’s gibt es empfohlene Richtpreise, zu welchem Preis ich verkaufe, entscheide aber ich“, stellt Ludwar klar. Stimmig müsse seiner Ansicht nach vor allem der Gesamteindruck sein: „Mir ist wichtig, dass wir hohe Qualität mit netten Mitarbeitern bieten.“

Um das sicherzustellen, soll bei der Umfrage auch die Zufriedenheit der Kundschaft seit der Übergabe abgefragt werden. „Ich will wissen, was unsere Gäste denken, wo wir jetzt stehen und wie das Restaurant angenommen wird“, sagt Ludwar.

Social Media bietet Einblicke

Um die Kundenbindung zu erhalten und neue aufzubauen, tritt man auf sozialen Medien mit unterschiedlichen Aktionen in Erscheinung, sei es mit einem Gewinnspiel für ein Valentinstags-Date oder eine Challenge, in der es darum geht, ein Happy Meal möglichst schnell zusammenzupacken. „Ich bin für jeden Spaß zu haben“, lacht Ludwar, „die Challenge ist mir spontan eingefallen, vieles davon ergibt sich aber auch aus Gesprächen oder fällt den Mitarbeitern ein.“

Wichtig sei es ihm, mit dem Social-Media-Auftritt Einblicke in den Betrieb zu geben und die Menschen im Restaurant vor den Vorhang zu holen. Bisher stößt man damit auch auf positive Resonanz von Seiten der Gäste und der 40-köpfigen Belegschaft, berichtet Ludwar: „Die Mitarbeiter freuen sich immer, mitzumachen. Ideen für weitere Challenges gibt es ebenfalls schon.“