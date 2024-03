Essen ist für Clemens Ludwar ein emotionales Thema. Im Herbst des Vorjahres hat er als eigenständiger Franchisepartner das McDonald‘s-Restaurant in der Brucker Wiener Straße von seinem Mentor Andreas Gamsjäger übernommen. Einen entsprechenden Ruck in den Fokus seiner Wahrnehmung hat die Gastronomie in der Region damit gemacht. „Ich behaupte einmal, dass es kaum jemanden gibt, der nicht irgendeinen Anknüpfungspunkt zu McDonald‘s hat. Diesen Punkt möchte ich finden und ansprechen“, erklärt Ludwar.