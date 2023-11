Hamburger, Cheeseburger, Pommes und Co.: Alles, was das Fastfood-Herz begehrt, gibt es in den McDonald‘s-Filialen in Judenburg und Knittelfeld. Die beiden Restaurants sind fix mit einem Namen verbunden - und dieser lautet Andreas Gamsjäger. Seit rund drei Jahrzehnten ist der Grazer als McDonald‘s-Franchisenehmer tätig, 1991 eröffnete er die erste Filiale in Bruck an der Mur, fünf Jahre später kam Judenburg dazu. Weitere Fastfood-Restaurants folgten im Laufe der Jahre, zuletzt führte er sechs Filialen.