Es gibt vermutlich wenige Gemeinderatssitzungen im Bezirk, in denen so lebhaft und angriffig diskutiert wird, wie in Bruck. Vor allem, wenn's ums Geld geht. Gleich vorweg: Die Stadt verfüge wieder über ausreichend Liquidität und die Finanzlage habe sich verbessert, so Bürgermeisterin Andrea Winkelmeier zu Beginn der Sitzung. Die Haushaltssperre halte man aber, mit einigen Ausnahmen, dennoch aufrecht.