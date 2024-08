Viele Reaktionen gab‘s auf den Vorstoß von Unternehmern, die drei großen obersteirischen Städte sollten aufgrund der Finanzprobleme in Bruck fusionieren. Ganz an der Spitze des Landes will man weder in die eine noch in die andere Richtung Empfehlungen abgeben. „Ich sehe keine Notwendigkeit, weitere Fusionen vorzusehen“, sagt Landeshauptmann Christopher Drexler mit Blick auf die Gemeindezusammenlegungen aus dem Jahr 2015. Allerdings: „Wenn eine entsprechend abgestimmte Initiative von Gemeinden an das Land herangetragen wird, wird man sich Gesprächen natürlich nicht verschließen.“