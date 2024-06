Knalleffekt Dienstagabend in Bruck an der Mur: In einer Presseaussendung teilte die Stadt mit, dass mit sofortiger Wirkung eine Haushaltssperre verhängt wird. Hintergrund: Massive Liquiditätsprobleme, die so weit gehen könnten, dass die Stadt weder Darlehen noch Zinsen bedienen kann. Bevor das der Fall ist, wurde jetzt die Reißleine gezogen.