Nächstes Kapitel beim Thema Parken in der Brucker Innenstadt: nach einem Beschluss im Brucker Stadtrat soll an den Adventsamstagen die Gratisparkdauer in der Hauptplatz-Tiefgarage auf zwei Stunden ausgeweitet werden. Der Vorschlag dazu war ursprünglich bereits im Oktober von der ÖVP in einer Gemeinderatssitzung eingebracht worden. Nach einer damaligen Ablehnung konnte man sich nun nach heftigen Diskussionen im Stadtrat auf eine einstimmige Umsetzung einigen.