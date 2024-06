Es war von vornherein klar, dass die Haushaltssperre, die SPÖ-Bürgermeisterin Andrea Winkelmeier am 18. Juni der Stadt auferlegt hat, ein zentrales Thema im Gemeinderat sein wird. Alle rechneten mit Dringlichkeitsanträgen am Ende der Sitzung zu diesem Thema, aber Neos-Gemeinderat Sebastian Wintschnigg preschte schon mitten in der Sitzung mit einem Zusatz-Antrag zu einem ganz anderen Thema vor: „Wir beantragen die Überprüfung der Finanzen der Stadt Bruck durch den Landesrechnungshof.“ Seine Begründung: „Es muss sofort finanzielle Disziplin erzwungen werden, aber dafür müssen wir vorher die Lage kennen.“