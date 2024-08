Bernd Wiltschek leitet seit zwölf Jahren den Bereich „Schulen“ in der BIG, der Bundesimmobiliengesellschaft, und ist damit Herr über 400 Schulstandorte in ganz Österreich mit insgesamt 750 Gebäuden. Aber so etwas wie am 23. Mai heurigen Jahres ist ihm noch nie passiert: „Es herrschte riesige Aufregung, weil in der Brucker Handelsakademie über Nacht die Decke in einer ganzen Klasse heruntergekommen sei. Es war zwar nicht die Betondecke, sondern die Unterkonstruktion, aber auch das war schlimm genug.“ Die Schule wurde sofort gesperrt, den Rest des Schuljahres wurde in der HTL Kapfenberg unterrichtet.