Es war ein echter Schock: Kurz vor Schulende krachte in einer Klasse der HAK Bruck an der Mur die komplette Deckenkonstruktion zu Boden. Der Vorfall ereignete sich in der Nacht, deshalb kamen keine Personen zu Schaden. Nicht auszudenken, was passieren hätte können, wenn die Klasse voll mit Schülerinnen und Schülern gewesen wäre.