Brucker HAK könnte schon im Herbst den Schulbetrieb wieder aufnehmen

Nach einem Absturz der gesamten Deckenunterkonstruktion in einem Klassenzimmer der Brucker HAK Ende Mai gibt es eine erste Entwarnung. Es dürfte am besonders dicken und schweren Verputz gelegen sein, der bisher nur in dieser Klasse vorgefunden wurde.