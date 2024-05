Wie berichtet, stürzte in der Nacht auf Donnerstag in einem Klassenzimmer der Brucker HAK die komplette Unterkonstruktion einer Decke ein. Dieser Vorfall ging nur deshalb glimpflich aus, weil er in der Nacht passierte. Und er war am Donnerstag in Bruck Tagesgespräch. Immer wieder hörte man: „Gottseidank ist es in der Nacht passiert, als niemand in der Schule war.“ Aber es wurde auch Kritik laut: „Das hat man davon, wenn man alles kaputt spart und nicht einmal mehr für das Nötigste Geld da ist“, schimpfte ein älterer Anrufer ins Telefon, dessen Enkelin diese Schule besucht. Und ein anderer: „Viele Schulen sind in einem derart schlechten Zustand, dass man sich wundert, dass so etwas nicht öfter passiert.“