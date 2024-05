Die Schülerinnen und Schüler staunten nicht schlecht, als sie am Donnerstag in der Früh nicht in die Schule durften. In der Nacht hatte sich nämlich in einem Klassenzimmer der gesamte Unterbau einer Decke gelöst und war in die Klasse gestürzt. „Wenn das tagsüber passiert wäre, hätte es Tote gegeben“, sagt der geschockte Vater einer Schülerin, „zum Glück ist das in der Nacht passiert!“