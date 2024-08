Der PR- und Kommunikationsdienstleister APA-Comm analysierte die Beliebtheit heimischer Seen auf Instagram. Dabei verteidigte der Bodensee seinen Spitzenplatz im Social-Media-Ranking vor dem Wörthersee und Achensee in Tirol.

Der Bodensee war bereits 2018 und 2021 der beliebteste See Österreichs. Insgesamt 2,5 Millionen Mal wurde das Gewässer in Postings auf Instagram mit einem entsprechendem Hashtag versehen, der Wörthersee kam zum Vergleich nur auf ein Fünftel.

Grüner See vor Grundlsee und Altauseer See

Die Top-10 Seen befinden sich alle nicht in der Steiermark. In der grünen Mark ist ausgerechnet der Grüne See in Tragöß mit fast 52.000 Postings die Nummer eins, österreichweit bedeutet das Platz 17. Insbesondere die markante Färbung und der Ausblick auf das Hochschwabgebirge machen das sogenannte „Naturjuwel der Alpen“ zu einem populären Fotomodell für Natur- und Wanderblogger. Der Grüne See wurde zudem 2014 bei der erstmaligen Ausstrahlung der ORF-Show „9 Plätze – 9 Schätze“ zum Gesamtsieger gekürt, was in der Folge zu einem großen Touristenansturm führte.

Der Grundlsee ist zwar der größte See der Steiermark, aber nur Platz zwei im Beliebtheitsranking auf Instagram © KLZ / Barbara Gindl

Hinter dem Grünen See folgt mit dem Grundlsee der größten See des Bundeslandes mit knapp 33.000 Postings. Der Altausseer See folgt auf Rang drei mit mehr als 12.000 Postings. Alleine der zweitplatzierte Wörthersee taucht aber öfter in Instagram-Postings auf als alle 36 untersuchten Gewässer in Kärnten und der Steiermark zusammen.