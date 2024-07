Rund um den Grünen See etwas zu bauen, ist schwierig. Es sei denn, man hält sich exakt an die Auflagen. Das dürfte Helmut Marko, der neue Eigentümer des sogenannten Julienheims, das früher ein Gasthaus war, machen. Die Baugenehmigung für das touristische Projekt hat der Formel-1-Zampano bereits in der Tasche. Derzeit ist das naturschutzrechtliche Verfahren im Gange.