Wer sich am Grünen See auskennt, findet sich natürlich sofort zurecht. Für andere ist gar nicht ganz klar, welches Gebäude der Grazer Formel 1-Zampano Helmut Marko dort gekauft hat und nun ausbauen will. Es ist jedenfalls nicht jenes, auf das man zuerst stößt, wenn man in Richtung des Sees spaziert. Dort gibt es den in gelber Fassade gehaltenen „Gasthof Seehof“, der nach wie vor in Betrieb und gerade an Wochenenden bestens besucht ist.