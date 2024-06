Der Grüne See in der Obersteiermark ist eines der beliebtesten Ausflugsziele in der Steiermark. Insbesondere, seit das wegen seiner Farbe berühmte Kleinod bei „Neun Plätze, neun Schätze“ den ersten Platz gewann. Der markante Schmelzwassersee hat bereits seit einiger Zeit einen prominent-kapitalstarken Steirer in seinen Bann gezogen: Helmut Marko, legendärer Rennfahrer und Motorsport-Boss. Mit seinen bekannten Häusern wie etwa dem Schlossberg- und Augartenhotel in Graz ist er auch erfahrener Beherberger.