Die Temperaturen in der Steiermark sind seit Wochen schweißtreibend, sämtliche Regenschauer brachten – wenn überhaupt – nur kurzfristig Abkühlung. 30 Grad und mehr sorgen derzeit also auch in den steirischen Seen für eine spürbare Erwärmung. Den Sprung ins sprichwörtliche kühle Nass sucht man dort derzeit meist vergeblich. Ein Rundruf der Kleinen Zeitung zeigt: Fast überall haben die Werte die Grenze von 25 Grad überschritten. Als am wärmsten gilt der Stubenbergsee – zuletzt hatte das Wasser dort bis zu 29 Grad, laut Seeverwaltung wurden gestern 28 Grad gemessen. Kaum kühler ist der Pibersteiner See, dessen Temperatur am Dienstag zwischen 27 und 28 Grad pendelte. Vergleichsweise kühl ist es im Salzkammergut, wobei auch der Grundlsee mittlerweile 24 Grad warm ist.