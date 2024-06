Je näher man am Montag dem Brucker Kulturhaus kommt, desto größer die Dichte an Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern. Gesäumt von Übertragungswägen marschieren Dutzende in Richtung Eingang, gesäumt von zwei rote SPÖ-Fahnen, die in der Sommerbrise flattern. Drinnen ist es angenehm kühl, an den Stehtischen wird diskutiert, als plötzlich ein Ruck durch die Menge geht: Bundesvorsitzender Andreas Babler ist da.