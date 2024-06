Die SPÖ-Bürgermeisterinnen- und Bürgermeister-Konferenz des Parlamentsklubs und dem Verband der Gemeindevertreter:innen (GVV) würde in einem anderen Jahr nicht so viel Parteigranden nach Bruck/Mur anziehen. Aber 2024 ist ein Superwahljahr, 2025 wählen obendrein die steirischen Gemeinden – also sind am Montag SPÖ-Parteichef Andreas Babler, Klubobmann Philip Kucher, Kommunalsprecher Andreas Kollros, Vize-LH Anton Lang, Klubobmann Hannes Schwarz und andere mehr in der Stadt.