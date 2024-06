Mit der Eröffnung der Fußball-Europameisterschaft am Freitag, geht für viele Fußballfans eine lange Wartezeit zu Ende. Über einen Monat hinweg rollt das runde Leder von 14. Juni bis 14. Juli in zehn deutschen Stadien, wo 24 Mannschaften um die Krone Europas rittern. Unter ihnen ist zum dritten Mal in Folge auch Österreich, dessen Team am Montag im Auftaktspiel auf Vizeweltmeister Frankreich trifft. Wer bei diesem Spiel ganz genau hinsieht, wird auch die steirische Fangruppe „Blutgruppe Rot-Weiß-Rot“ entdecken. Die aus dem Mürztal stammenden Mitglieder sind mit 136 Personen im Düsseldorfer Stadion vertreten ist.