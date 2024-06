Österreichs Fußball-Nationalteam ist Mittwochmittag, fünf Tage vor dem ersten EM-Spiel gegen Frankreich, in Berlin zusammengekommen. Die 26 Kaderspieler rückten laut ÖFB-Angaben allesamt pünktlich im Schlosshotel Berlin im Stadtteil Grunewald ein, in dem die Auswahl während des Turniers residieren wird. Erster Programmpunkt nach kurzen Begrüßungsworten von Teamchef Ralf Rangnick: ein gemeinsames Mittagessen.

Die Spieler reisten allesamt individuell an, Marko Arnautovic etwa mit einem Linienflug aus Wien. Auf dem Flughafen Berlin Brandenburg wartete bereits Österreichs am Knie verletzter „Non-playing Captain“ David Alaba auf den Offensivmann. Den Transfer ins Hotel absolvierten die beiden Freunde aus Wien, in der Kapitänshierarchie des ÖFB-Teams nominell die Nummern eins und zwei, gemeinsam.

Am Abend (18.00 Uhr) stand für die Rangnick-Auswahl noch das erste und einzige öffentliche Training, das im Turnierverlauf geplant ist, auf dem Programm. Seine Übungseinheiten absolviert das ÖFB-Team im Stadion auf dem Wurfplatz auf dem Trainingsgelände von Hertha BSC im Olympiapark Berlin. Unweit davon steht das Berliner Olympiastadion, in dem am 21. und 25. Juni die Gruppenspiele gegen Polen bzw. die Niederlande warten.