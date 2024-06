Die Anreise erfolgt individuell, nach drei freien Tagen trifft sich das ÖFB-Nationalteam heute um 13 Uhr in Berlin. Und dann geht es für die 26 Kaderspieler, „Non-Playing-Captain“ David Alaba und das Trainerteam Schlag auf Schlag: Schon um 18 Uhr findet das erste Training im „Stadion auf dem Wurfplatz“ statt – auf diesem Gelände bereiten sich die Österreicher bis Sonntag vor, ehe am Montag der EM-Auftakt gegen Frankreich in Düsseldorf wartet. Das Team residiert in Berlin im „Schlosshotel Berlin by Patrick Hellmann“. Ein Hotel, das schon bei der WM 2006 in Deutschland eine „Hauptrolle“ spielte – damals residierte Deutschlands Team beim „Sommermärchen“ in dem Haus samt idyllischem Garten im exklusiven Wohnviertel Grunewald.

Österreichs Delegation hat auch nicht etwa nur ein Stockwerk zur Verfügung, nein, der ÖFB mietete gleich das gesamte, 1911 im Auftrag von Walter von Pannwitz im italienischen Renaissancestil errichtete Haus. In seiner wechselvollen Geschichte war es vor dem Zweiten Weltkrieg kurz auch Sitz der Botschaft von Kroatien, nach dem Zweiten Weltkrieg verhinderte eine Haushälterin durch Hissen der jugoslawischen Flagge die Plünderung durch sowjetische Soldaten. In den 50ern wurde das Haus zum gefragten Luxus-Restaurant „Schlosshotel Gerhus“ und oft für Filmaufnahmen genützt, ehe Wolfgang Gerhus starb und das Haus verfiel.

1991 fand sich eine Gemeinschaft von Berliner Familien, die das denkmalgeschützte Haus von Karl Lagerfeld neu designen ließ und es 1994 als „Schloßhotel Vier Jahreszeiten“ eröffnete. Seither gab es einige Namenswechsel – bis zum heutigen nach abermaligem Redesign durch den internationalen Modedesigner Patrick Hellmann. Das Design ist aber nicht der Grund, warum der ÖFB hier ist. Es ist die ideale Lage, nur sieben Kilometer entfernt vom Hertha-BSC-Trainingsgelände direkt neben dem Olympiastadion.