Ab 21 Uhr ist es am Freitag so weit: Mit dem Duell zwischen Gastgeber Deutschland und Schottland beginnt in München die Fußball-Europameisterschaft. Bereits zum 17. Mal findet der Wettbewerb in diesem Jahr statt und wird wie bei den vergangenen Ausgaben enormes Zuschauerinteresse hervorrufen – sei es im Stadion oder vor dem Bildschirm.