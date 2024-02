Am 23. Jänner 2023 hat Andrea Winkelmeier als erste Frau das höchste Amt in der Stadt Bruck angetreten. Die langjährige Gemeinderätin war seit 2020 Vizebürgermeisterin und übernahm die Geschäfte der Stadt nach dem Rücktritt von Peter Koch. „Ganz so intensiv habe ich mir das Amt nicht vorgestellt. Bürgermeisterin zu sein, ist eine Herausforderung ohnegleichen“, gibt Winkelmeier in einer Pressekonferenz anlässlich ihres einjährigen Amtsjubiläums zu, „Ich bin aber noch immer gut drauf und motiviert.“