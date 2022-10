Nach fünfeinhalb Jahren im Amt erklärt der Brucker Bürgermeister Peter Koch (SPÖ) seinen Rücktritt. Bei einer kurzfristig angesetzten Pressekonferenz am Dienstag kündigte er an, das Amt mit Jahresende an seine Vizebürgermeisterin Andrea Winkelmeier zu übergeben. Sie soll die Brucker SPÖ auch als Spitzenkandidatin in die Gemeinderatswahl 2025 führen.