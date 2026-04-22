Zum wiederholten Mal verwandelte sich der Live Congress Leoben im Rahmen des Business Matchings der Wirtschaftskammer zu einer Drehscheibe für neue Kooperationen: 120 Unternehmerinnen und Unternehmer nahmen an der Geschäftskontaktemesse „Topf sucht Deckel“ teil. Mit über 350 persönlichen Gesprächsrunden und einer spürbaren Dynamik zeigte sich, dass der Wunsch nach direktem Austausch größer denn je ist.

120 Unternehmerinnen und Unternehmer nahmen an der Geschäftskontaktemesse teil © WKO Leoben

Das Veranstaltungsformat setzt auf kurze, effektive Eins-zu-eins-Gespräche an vorbereiteten Gesprächstischen. Unternehmerinnen und Unternehmer kamen dabei gezielt ins Gespräch, tauschten Ideen aus und knüpften neue Geschäftskontakte.

Mit dabei waren auch die obersteirischen Regionalstellenverantwortlichen der Wirtschaftskammer Norbert Steinwidder, Michael Gassner (Murau-Murtal), Egon Hierzegger, Christian Hollinger (Ennstal-Salzkammergut), Michael Ulm (Bruck-Mürzzuschlag) sowie Astrid Baumann und Alexander Sumnitsch (Leoben).