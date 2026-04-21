Ein himmelweiter Unterschied liegt zwischen einem gezielten Faustschlag in die Rippen und einem „ungeschickt bei ihm angekommen“. Unbestritten ist, dass im Zuge einer Pickerl-Überprüfung für das betagte Auto eines 70-jährigen Obersteirers die Situation in der Werkstätte eskalierte.

Denn als der 70-Jährige vom Chefmechaniker erfahren hatte, dass er für sein Auto wegen einiger schwerer Mängel einen negativen Prüfbericht und daher kein neues Pickerl bekommen würde, sah er rot. Er riss dem Mechaniker die Zulassung seines Fahrzeugs und das Gutachten weg, das dieser gerade fertig ausfüllen wollte.

In die Rippen geboxt

Gleichzeitig dürfte er den Mechaniker seitlich in die Rippen geboxt haben. Er selbst bestreitet das vehement, er habe ihn vielleicht beim Greifen nach der Zulassung versehentlich berührt. Außerdem habe er nur die Zulassung haben wollen, nicht aber verhindern wollen, dass der Mechaniker das negative Gutachten fertigstellt.

Widerstand gegen die Staatsgewalt lastet Anklägerin Anika Maierhofer dem 70-Jährigen an, denn im Fall der Pickerl-Überprüfung habe der Chefmechaniker des Autofahrerclubs quasi als Behörde gehandelt. Der Angeklagte fühlt sich nicht schuldig, er habe nie jemanden absichtlich angreifen wollen und sich auch sofort zweimal entschuldigt.

„War erregt, das tut mir auch leid“

Den halbfertigen Prüfbericht habe er auch wieder zurückgegeben und danach die Pickerl-Überprüfung im Büro korrekt und ohne weitere Diskussionen bezahlt: Er habe sich halt nicht vorstellen können, dass sein Auto so viele Mängel habe, weil er kurz davor einige Reparaturen in einer anderen Werkstätte habe durchführen lassen: „Ich war erregt und das tut mir auch leid.“

Er habe sehr wohl gesehen, dass einige Arbeiten an dem Fahrzeug gemacht worden sind, sagt der Chefmechaniker vor Strafrichter Peter Wilhelm im Zeugenstand aus: „Wir haben aber trotzdem noch mehrere schwere Mängel festgestellt.“ Er habe den Kunden in die Werkstätte gebeten, um das Gutachten mit ihm durchzubesprechen.

Es wurde lautstark in der Werkstätte

Dazu sei es aber nicht mehr gekommen: Nachdem der 70-Jährige ausgerastet sei, sei er auch „lautstark geworden“, räumt der Zeuge ein. Er habe den Angeklagten gebeten, die Werkstätte zu verlassen. „Sind Sie sicher, dass Sie in dem aufgeheizten Moment wirklich noch ‚Bitte‘ gesagt haben?“, fragt Richter Wilhelm den Zeugen. „Ganz ehrlich habe ich ‚schleich dich‘ zu ihm gesagt.“

Staatsanwältin Anika Maierhofer vertrat in dem Prozess die Anklage © KLZ / Andreas Schöberl-Negishi

Dem 70-Jährigen habe er gesagt, dass er seine Mitgliedschaft bei dem Autofahrerclub kündigen solle, da man Kunden wie ihn nicht brauche: „Außerdem habe ich noch ein Hausverbot für ihn ausgesprochen.“ Sein Kollege bestätigt im Wesentlichen seine Angaben: Er sei in unmittelbarer Nähe gestanden und habe einen Faustschlag in die Rippen gesehen. Der Angegriffene selbst gibt an, diesen nur verspürt und die geballte Faust im Augenblick danach noch gesehen zu haben.

„Ich lasse mich nicht angreifen“

Er selbst habe den Vorfall bei der Polizei angezeigt, sagt der Chefmechaniker: „Ich lasse mich nicht angreifen. In meinem Beruf ist es leider an der Tagesordnung, dass wir Diskussionen haben und auch beschimpft werden, wenn wir ein negatives Gutachten ausstellen.“ Das stecke er ohnehin immer weg, aber der Vorfall mit dem 70-Jährigen sei selbst ihm zu viel gewesen.

Richter Wilhelm hegt keinen Zweifel an den Aussagen der beiden Zeugen und verurteilt den unbescholtenen 70-Jährigen zu einer Geldstrafe von 5000 Euro bei einem Strafrahmen bis zu drei Jahren Haft für Widerstand gegen die Staatsgewalt. Staatsanwältin Anika Maierhofer gibt keine Erklärung ab. Der Angeklagte nimmt sich drei Tage Bedenkzeit. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.