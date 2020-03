In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Auch die Gastwirte in der Region Leoben treffen die Maßnahmen in der Corona-Krise hart. Ihre Umsätze sind praktisch auf null gestellt.

Der Freiensteinerhof von Familie Kohlhuber in St. Peter-Freienstein © Andreas Schöberl-Negishi

"Vergangene Woche waren wir komplett voll. Diese Woche sind gerade noch drei Gäste da. Und ab kommender Woche gehen auch bei uns in der Beherbergung die Lichter aus", so Gerold Kohlhuber, Gastwirt aus St. Peter-Freienstein. Das Restaurant hat er bereits geschlossen. Ein Lieferservice anzubieten, ist für Kohlhuber keine Option: „Das sollen Betriebe forcieren, deren Geschäft das ist“, meint er. Denn: „Das stellt man sich leichter vor, als es ist – allein, was den Transport der Mahlzeiten und die Einhaltung aller Vorschriften betrifft – Kühlketten und Mindesttemperaturen für die Mahlzeiten“, erklärt er.