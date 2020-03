In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Bis Montagabend gab es keine weiteren positiv getesteten Coronavirus-Patienten im Bezirk Leoben. Die BH Leoben arbeitet in abwechselnden Teams

In der Bezirkshauptmannschaft wird mit zwei abwechselnden Teams gearbeitet © Andreas Schöberl-Negishi

Mit Unruhe wurden Montagabend die neuen Zahlen an Coronoviurs-Erkrankten erwartet. Während es in Hartberg ein Todesopfer zu beklagen gab und auch in Graz die Zahl der bestätigten Fälle auf 44 steig, gefolgt von Hartberg mit 25, konnten die Verantwortlichen im Bezirk Leoben ein wenig durchschnaufen: Montag bestätigte sich kein Verdacht bei Frauen und Männern mit Coronavirus-Symptomen.