Die Innenstadt von Leoben war am Montag wie leer gefegt © Andreas Schöberl-Negishi

Die Kinderkrippen, Kindergärten und Schulen waren am Montagvormittag quer durch die Region Leoben praktisch vollkommen verwaist. In der Früh sei in den Schulen in der Region jedenfalls immer der jeweilige Leiter oder Direktor anwesend, um Kinder in den Einrichtungen zu empfangen, sofern diese daheim nicht betreut werden können, erklärt Claus Kastner, Leiter der Bildungsregion Obersteiermark-Ost. Und auch tagsüber sei stets jeweils eine Person anwesend, um Kinder zu betreuen, die in die Einrichtungen kommen.