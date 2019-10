Facebook

Lisa Schmoll, Jungbäuerin aus Mautern: „Der Februar“ im Jungbauernkalender 2020 © Jungbauernkalender

Wenn Lisa Schmoll nicht gerade im Traktor übers Feld tuckert, am Hof der Familie in Mautern eine Lammgeburt begleitet, oder beruflich mit dem Stapler fährt, verbringt sie ihre Zeit vielleicht gerade am „Zweit-Bauernhof“, nämlich dem ihres Freundes Hubert. „Ich bin mal dort, mal da. Wo halt zum Anpacken ist“, erzählt Lisa Schmoll, während im Stall dahinter die Schafe blöken, was das Zeug hält und eine Henne ihre Runden über den Hof zieht.