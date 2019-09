Facebook

Hiebler (Initiative Polsterlift neu) und Schickhofer © Land

Nach jahrelangem Rittern um den Polsterlift (Präbichl, Vordernberg) wird am Donnerstag in der Landesregierung die so wichtige Landesförderung für den Um/Neubau beschlossen.