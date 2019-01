Der Arena-Schlepplift ist seit Donnerstag wieder in Betrieb. Am Freitag folgt der Grübl-Quattro. Gewarnt wird immer noch vor der Lawinengefahr im freien Gelände.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Am Polster gilt es teilweise vier Meter eingewehten Schnee zu bewältigen © KK

Ein Blick aus dem Fenster mag heute einen traumhaften Skitag im tief verschneiten Winterwunderland versprechen, unter blitzblauem Himmel und bei klarer und vor allem kühler Luft. Johann Roth von den Präbichl Bergbahnen warnt aber: "Das ist noch nicht der Fall, ganz so eitle Wonne herrscht noch nicht." Am Donnerstag, dem 17. Jänner, wurde der Arena-Schlepplift und das Kindergelände in Betrieb genommen, bis Freitag werde auch der Grübl-Quattro befahrbar sein. "In Folge versuchen wir dann natürlich, den Polster und den Weidtallift in Betrieb zu nehmen, aber die Situation ist einfach unvorstellbar, auf der Piste liegen vier Meter Schnee", so Roth.