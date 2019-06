Facebook

Die Frage des Lawinenschutzes für den Polster-Einsersessellift muss noch endgültig geklärt werden © KK

Horst Kodritsch hat einen langen Atem – wie seine Mitstreiter von der „Initiative Polsterlift neu“. Seit bald drei Jahren ringen sie um einen Neubau des Classic-Einser-Sessellifts auf den Polster. In einer beispiellosen Aktion sammelte der Verein 875.000 Euro für die Revitalisierung dieser betagten, aber traditionsreichen Liftanlage. Der positive Wind, den das Projekt in der Region hatte, war an der Vielzahl der Spenden der Menschen abzulesen. Das Land verdoppelte die von der „Initiative Polsterlift neu“ zusammengetragene Summe auf 1,5 Millionen Euro.