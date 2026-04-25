Der sprichwörtliche Stein, der dem Eisenerzer Bürgermeister Thomas Rauninger vom Herzen fällt, ist deutlich hörbar. „Das ist alles sehr erfreulich und in Zeiten wie diesen für uns in der Region wie ein Lottosechser““, sagt er. Und der Grund für diesen „Gewinn“ ist eine anerkannte Medizinierin, die ab 1. Juli die Praxis von Uwe Bauer-Schartner in Eisenerz und Radmer sowie das Gesundheitszentrum Eisenerz übernimmt.

Obwohl es die Spatzen schon von den Dächern pfeifen, wer die Medizinerin ist, legt sie und ihre Familie noch großen Wert darauf, ihren Namen nicht zu nennen. Doch so viel sei verraten: Die Ärztin ist Fachärztin für Allgemein- und Familienmedizin wie auch für Allgemein- und Viszeralchirurgie. Außerdem wird sie an der Universitätsklinik Wien in der Arbeitsgruppe „Pankreaschirurgie“ geführt. Eine Spezialistin mit großem Bezug zur Region, die seit dem Jahr 2024 noch enger mit der Region Eisenerz verbunden ist.

Bürgermeister sind glücklich

Für den Radmerer Bürgermeister Klaus Gottsbacher ist die Sicherung der medizinischen Versorgung in seiner Gemeinde, wie für seinen Eisenerzer Kollegen, eine große Erleichterung. „Es soll, so mein Wissensstand, so weitergehen wie bisher. Die Leute bei uns sind schon sehr verunsichert, weil man nicht wusste, wie und ob es weitergeht“, erklärt Gottsbacher. Und das „wie bisher“ beinhaltet telemedizinische Beratung und eine Ordination in der Woche in Radmer. „Ich kenne die Ärztin noch nicht persönlich, aber kommende Woche soll es Gespräche mit einem Familienmitglied ihrerseits geben. Da geht es wahrscheinlich auch um die Zeiten, in der sie bei uns sein wird“, fährt Gottsbacher fort.

Gottsbacher lässt aber nicht unerwähnt, dass ihm eine andere Lösung für seine Gemeinde lieber gewesen wäre: „Ich habe mir gewünscht, dass wir einen Arzt hierhaben, der vielleicht drei Tage da ist und den Rest der Zeit im Gesundheitszentrum in Eisenerz mitarbeitet. Aber es war schnell klar, dass das nicht möglich ist“, erläutert der Bürgermeister.

Uwe Bauer-Schartner, der seit zehn Jahren in Eisenerz als Allgemeinmediziner tätig ist, wird noch bis Ende Juni in Eisenerz sein und ab 1. Juli eine Praxis in seinem Heimatort Seckau übernehmen. Begonnen hat er damals mit einer eigenen Praxis und gemeinsam mit seinem Kollegen Hannes Bauer betrieb er das vom Gesundheitsfonds Steiermark installierte Gesundheitszentrum am Theodor Körner-Platz. Als Bauer in Pension ging, war Bauer-Schartner alleine dafür zuständig.

2024 wurde sein Arbeitsbereich und das damit verbundene Arbeitspensum noch einmal erweitert, indem er auch die Praxis in Radmer übernahm. Im Oktober ging der bis dahin ordinierende praktische Arzt Josef Bernd Lamprecht in Pension. Bauer-Schartner suchte auch um die Führung einer Hausapotheke an. Im Herbst 2025 hatte er dann schon einen Nachfolger für Eisenerz und Radmer gefunden, welcher alle drei Betätigungsfelder bereits durch Vertretungen kannte. Im November 2025 zog dieser seine Zusage aber zurück.