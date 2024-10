Die Handwerker sind derzeit in den Räumlichkeiten der ehemaligen Praxis des praktischen Arztes Josef Bernd Lamprecht in Radmer am Werken. Nach 32 Jahren trat Lamprecht in den Ruhestand, seine Nachfolge schien monatelang nicht geregelt zu sein. Auf ausgeschriebene Planstellen, meldete sich niemand. Und doch wurde ein Lösung gefunden: Auf stete Nachfrage der ÖGK und des Gesundheitsfonds Steiermark, entschied sich der Arzt Uwe Bauer-Schartner, die Praxis zu übernehmen.