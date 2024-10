Groß war die Erleichterung der Radmerer als bekannt wurde, dass für den praktischen Arzt Josef Bernd Lamprecht ein Nachfolger gefunden worden sei. Der Eisenerzer Arzt Uwe Bauer-Schartner hatte sich nach intensiven Gesprächen und Nachfragen der ÖGK bereit erklärt, die ärztliche Versorgung zu übernehmen. Nicht Vollzeit, sondern an bestimmten Tagen in der Woche würde er die Praxis besetzen. In der Zeit, wo er in Radmer ordiniert, sei die Versorgung in Eisenerz durch Vertretungsärzte gesichert, erzählte er.